Яблоневый сад планируют преобразить в подмосковном поселке Успенский

Работы по благоустройству яблоневого сада в поселке Успенский в городском округе Серебряные Пруды пройдут уже в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

«Яблоневый сад является одним из самых любимых мест жителей не только поселка Успенский, но и всего Серебряно-Прудского округа уже много лет. Мы планируем высадить более 100 новых плодовых деревьев и построить игровую и спортивную площадки для детей», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Цветущие деревья радуют каждого посетителя, а близ стоящая церковь добавляет месту еще больше атмосферы спокойствия, умиротворения и ощущения уютного уголка вдали от городской суеты. Проектом благоустройства сквера предусмотрена санитарная очистка сада, высадка новых плодовых деревьев, кустарников.

На территории реконструируют хоккейную площадку, появится детская и спортивная площадки, создадут смотровую площадку. Появятся зоны тихого отдыха с качелями и лавочками. Существенно расширится тропиночная сеть для комфортных прогулок.

Примечательно, что совместно с жителями на этапе концепции была определена центральная площадь с размещением небольшого фонтана, рядом с которым можно будет отдохнуть под теневыми навесами.