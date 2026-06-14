Минивэны уступают кроссоверам, но остаются в ТОП-5 самых дешевых в России — полный список

С ростом популярности семиместных кроссоверов интерес к классическим минивэнам в России постепенно угасает. Однако эти машины остаются востребованными среди семейных и бизнес-клиентов, которым важна вместительность и удобство трансформации салона. Эксперты составили рейтинг пяти самых доступных минивэнов на российском рынке, передает интернет-портал «Автоновости дня».

Лидер списка — российский Sollers SF1. Его цена стартует от 2 250 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. При этом базовая версия уже включает множество опций, что делает его привлекательным для покупателей с ограниченным бюджетом.

Кстати, Sollers планирует увеличить производство и продажи легких коммерческих моделей, включая SF1, во втором квартале 2026 года. Выпуск наращивают в соответствии с нынешним спросом.

Вторую строчку занимает грузовая версия BAW MPV M7. Цена — от 2 430 000 рублей. Под капотом 2,0-литровый атмосферник в паре с пятиступенчатой «механикой». Опционально доступен восьмиступенчатый «автомат». Третье место у минивэна SKM M7 за 2 945 000 рублей. Техника та же: 2,0-литровый атмосферный двигатель и механическая коробка. Комплектация — «Комфорт».

Четвертый — китайский Forthing Yacht за 3 400 000 рублей. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатым роботом. Предлагается в двух комплектациях, обе богаты опциями.

Замыкает пятерку Haima 7x. Цена варьируется от 3 600 000 до 3 850 000 рублей в зависимости от версии. Автомобиль получил 1,6-литровый турбомотор, шестиступенчатый «автомат» и очень богатую начальную комплектацию.

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