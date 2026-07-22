Клубника вместо варенья: шеф-повар из Подмосковья рассказал о необычном способе заготовки ягод

Лето — традиционная пора варенья и компотов, но есть способ заготовки ягод, который раскрывает их вкус совершенно иначе. Шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков рассказал REGIONS о ферментации клубники и смородины в соляном растворе. Получается не сладкое варенье, а пикантный кисло-сладкий соус к мясу, птице и даже сырам.

Принцип лакто-ферментации знаком каждому, кто хоть раз квасил капусту или солил огурцы. В случае с ягодами он работает не менее эффектно. Молочнокислые бактерии преобразуют сахара в молочную кислоту, и вкус ягод становится более сложным, с пикантной кислинкой и пробиотическими свойствами. Такой продукт не только украшает блюда, но и полезен для пищеварения.

Ингредиенты:

Клубника или черная смородина — 500 г (свежая, плотная, без повреждений)

Соль морская или каменная (без добавок) — 10 г (2% от веса ягод)

Вода фильтрованная или кипяченая комнатной температуры — 500 мл

Банка с крышкой, гнет

Приготовление:

Слегка ополоснуть ягоды, удалить плодоножки. Крупную клубнику разрезать на половинки.

Приготовить рассол: растворить соль в воде.

Уложить ягоды в чистую банку, залить рассолом так, чтобы он полностью покрыл ягоды.

Установить гнет, чтобы ягоды не всплывали, накрыть банку (не герметично, для выхода газов).

Оставить при комнатной температуре (18–24°C) на 3–7 дней. Раз в день открывать и пробовать.

Как только появится приятная кислинка и аромат — ферментация завершена. Убрать в холодильник.

Шеф-повар предупреждает о двух важных правилах: нельзя использовать йодированную соль — она убивает бактерии, — и важно не превышать концентрацию 2% соли от веса ягод. Через 3–4 дня ягоды начнут пузыриться — это нормальный признак активного процесса. Хранится такой продукт до 2–3 месяцев.

Как использовать ферментированные ягоды:

К мясу на гриле: смешать со сметаной для соуса.

Соус к курице: смешать с оливковым маслом и базиликом.

Заправка к салатам: использовать вместо уксуса для яркой кислинки.

Маринад для мяса: добавить в маринад для свинины или курицы.

Ферментированные ягоды не только расширяют кулинарные горизонты, но и приносят ощутимую пользу организму. В процессе лакто-ферментации в продукте сохраняются витамины группы В, С и К, а также образуются пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет. В отличие от традиционного варенья с большим количеством сахара, этот способ заготовки сохраняет максимум полезных веществ и добавляет блюдам яркий, насыщенный вкус без лишних калорий. По словам Альберта Ушакова, этот продукт универсален: подходит и к мясу, и к рыбе, и к сырам, а эффект от его использования превосходит ожидания.