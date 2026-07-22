Залатать яму на штраф: чем грозит самовольный ремонт дороги на даче в Подмосковье

Засыпать ямы на дорогах возле дачных участков в Подмосковье запрещено — использование подручных материалов вместо асфальта квалифицируется как порча дорожного полотна и незаконный сброс отходов. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили о штрафах и объяснили в беседе с REGIONS , как действовать законно.

Самодеятельность на дороге — дорогое удовольствие. В ведомстве пояснили, что засыпать выбоины битым кирпичом, бетонным боем или грунтом из-под фундамента категорически нельзя. Такие материалы не сцепляются с полотном, разлетаются из-под колес и создают реальную авариную угрозу. Согласно статье 12.33 КоАП РФ, повреждение дорог или создание помех движению, в том числе загрязнение покрытия, карается штрафом от 5 до 10 тыс. рублей. Если же засыпанная яма превращается в бугор или скользкий участок — ответственность только возрастает.

Кроме того, строительный мусор (бой кирпича, шифер, арматура) относится к IV классу опасности. Его высыпание на проезжую часть — нарушение правил обращения с отходами по статье 8.2 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 2 до 3 тыс. рублей, а если мусор выгружали с грузовика или прицепа, сумма вырастает до 40–50 тыс. рублей.

Что делать, чтобы не стать нарушителем? В Минтрансе советуют сначала выяснить статус дороги. Если она общего пользования, нужно подать официальное обращение в местную администрацию или к балансодержателю. Если же дорога находится в границах собственного земельного участка и оформлена как часть владения, благоустраивать ее можно — но только с использованием подходящих материалов и без нарушения экологических норм.

С внутренними проездами в СНТ — отдельная история. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин пояснил, что дороги внутри товарищества — это имущество общего пользования, принадлежащее всем членам СНТ на праве общей долевой собственности. Ремонт таких дорог проводится по согласованию с собственником, а решение принимается общим собранием членов товарищества.

Есть и обнадеживающая новость: 16 июня 2026 года в Госдуму внесли законопроект, который может легализовать самостоятельное «латание» ям на дорогах местного значения и придомовых территориях. Но пока он не принят. Поэтому лопата и тачка с кирпичом у дачи по-прежнему не заменяют официальное обращение. Единственный законный путь — требовать ремонта через администрацию или балансодержателя.