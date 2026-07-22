«Он побежал к собаке, а она его укусила»: хозяин пса объяснил нападение на внука Донцовой

В селе Дубцы собака покусала семилетнего внука известной писательницы Дарьи Донцовой. Мальчик получил серьезную травму головы, ему наложили швы, и сейчас он находится в больнице. О случившемся сообщила сама Донцова. Позже свою версию событий раскрыл хозяин собаки.

Как передает Super со ссылкой на телеграм-канал «112», агрессию животного спровоцировал сам ребенок. По словам мужчины, дети катались на квадроцикле, а после того, как слезли с него, внук Дарьи побежал прямо к собаке. Пес повалил мальчика на землю, а хозяин пытался оттянуть его за поводок, но не смог сразу удержать.

После случившегося сосед привязал пса к столбу и попытался помочь пострадавшему, в том числе вызвать скорую помощь. Родители мальчика приехали через 10 минут и увезли сына в больницу. Сейчас владелец собаки пытается связаться с ними, чтобы предложить свою помощь.

Однако отец мальчика утверждает, что хозяин собаки не смог остановить животное и лишь наблюдал за происходящим. По его словам, пес был без поводка, и прохожий, который отогнал собаку, сам получил укусы.

Ранее Дарья Донцова рассказала о состоянии покусанного внука.