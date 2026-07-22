Бензин съедает бюджет: как сэкономить до 20% на топливе в поездках без ущерба для маршрута

Летние автопутешествия в этом году бьют по кошельку сильнее обычного — бюджет на топливо вырос на 20% по сравнению с прошлым сезоном, и теперь туристы вынуждены искать лазейки, чтобы не разориться на заправках. Эксперт по туризму Люсинэ Кодякова назвала несколько рабочих способов сократить расходы, не отказываясь от поездок. Об этом сообщает NEWS.ru.

Первый и самый простой — выбирать короткие маршруты. Туристы все чаще целенаправленно ищут достопримечательности в радиусе нескольких часов езды, а не за сотни километров. Также стоит обратить внимание на бонусные карты АЗС: многие сети предлагают кешбэк и скидки, которые в сумме дают ощутимую экономию. Там, где развита инфраструктура для электромобилей, заметно выросло число поездок на электрокарах — но для владельцев бензиновых авто это не панацея.

Кроме того, эксперт советует заранее просчитывать бюджет, планировать маршрут с учетом расположения заправок и искать попутчиков для совместных поездок — это позволит разделить расходы и сэкономить до трети бюджета.

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