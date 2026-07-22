Белые медведи уходят на юг: как таяние арктического щита переписывает карту дикой природы

Площадь морского льда в Арктике снова начала быстро сокращаться после периода относительного замедления, пишет Daily Mail. Новое исследование ученых из Университета Саутгемптона показало, что в 2025 и 2026 годах площадь ледяного покрова в конце зимы оказалась крайне небольшой, а прежнее замедление сокращения льдов, вероятно, было временным.

По словам ведущего автора работы, доктора Дуо Чана, резкое сокращение площади льда меняет представление о последних годах: то, что выглядело как остановка процесса в начале 2020-х, теперь больше похоже на кратковременное замедление в рамках долгосрочного сокращения, связанного с глобальным потеплением.

Согласно анализу спутниковых данных, с 2024 по 2025 год площадь морского льда в Арктике в период зимнего максимума — с февраля по март — сократилась на 5,8%. Это стало самым большим годовым сокращением за зимний сезон за всю историю спутниковых наблюдений, которые ведутся с 1978 года. В 2026 году площадь льда немного увеличилась, но все равно осталась второй самой низкой за всю историю наблюдений.

Ученые предупреждают, что сокращение площади арктического морского льда влияет не только на регион. Лед отражает солнечное излучение обратно в космос, поэтому уменьшение ледового покрова может усиливать волны жары, нарушать циркуляцию океанических течений и делать зимы более экстремальными.

Кроме того, сокращение площади льда угрожает белым медведям, моржам, песцам, северным оленям и другим видам, которым приходится искать новые места обитания и чаще сталкиваться с людьми.