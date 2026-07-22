«Мы не ждем извинений»: гимнастки Аверины, участвующие в шоу «Сокровища императора», отреагировали на видео Кошкиной

В реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ разгорелся нешуточный скандал. Мама актрисы Яны Кошкиной Марго вступила в конфликт с известными гимнастками Диной и Ариной Авериными. Все произошло в эфире, когда Марго с явным сарказмом поинтересовалась у сестер, какие места они заняли на Олимпийских играх. Она намекнула на второе место Дины и четвертое Арины, зная, что итоги Олимпиады в Токио до сих пор остаются для девушек болезненной темой.

Напомним, что на той Олимпиаде золото получила израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на грубые ошибки, а судейские оценки независимые эксперты назвали несправедливыми. После тех соревнований сестры Аверины серьезно задумывались о завершении карьеры. Поэтому слова Марго прозвучали как удар ниже пояса, пишет Teleprogramma.org.

Яна Кошкина, дочь Марго, попыталась сгладить ситуацию и опубликовала видео, в котором объяснила слова матери и напомнила, что Дина завоевала серебро. Однако ее объяснения не помогли.

В шоу фигуристки Евгении Медведевой «БеС комментариев» Арина Аверина заявила, что не считает видео Кошкиной извинением.

«Там и не было извинений. Еще один повод задеть нас. Мы не прореагировали, потому что лучше промолчать. Если человек не хочет извиняться, то и заставлять его тоже нет смысла», — отметила она.

Дина же призналась, что не ждет от актрисы публичных сожалений. Она отметила, что сама пыталась погасить конфликт на проекте и даже извинилась, хотя, по ее словам, «наехали» на нее.

«Мы больше никак не пересеклись. Главное, что я сказала: „Извините, если чем-то вас обидели“. Это хорошо. Я спокойна», — сказала гимнастка.

Сами сестры объяснили поведение Марго напряженной атмосферой на съемках. Постоянное давление, усталость и недосып, по их мнению, могли вывести из себя любого. Арина предположила, что Марго была просто уставшей и злой. Впрочем, сейчас сестры Аверины стараются не зацикливаться на прошлом.

Ранее Яна Кошкина заявила, что находится в отличных отношениях с мамой.