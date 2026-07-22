Лошади против качелей: жители Звенигорода получили неожиданное шоу на детской площадке

Обычный будний день в районе Дютьково под Звенигородом превратился в фотосессию с неожиданными участниками. Местный табун лошадей решил разнообразить пастбищные будни и устроил привал прямо на детской площадке — между горками, качелями и песочницами. Животные невозмутимо щипали траву, игнорируя всеобщее внимание и став главными героями дня, пишет REGIONS .

Для жителей Дютьково кони — привычная часть пейзажа. Соседи отмечают, что хозяйка конного подворья — ответственный заводчик, и животные обычно пасутся на прилегающем поле под присмотром. Однако в этот раз четвероногие решили самостоятельно расширить границы владений и отправились в разведку к игровой зоне. Никакого беспорядка они не устроили: просто паслись, отдыхали и с явным любопытством разглядывали необычное для себя окружение.

Впрочем, даже у такой идиллии есть обратная сторона. Ветеринар и зоопсихолог Алена Сентемова предупреждает: свободный выпас даже самых спокойных животных в населенном пункте — это всегда лотерея. Неожиданный испуг может заставить лошадь пуститься в бегство, что особенно опасно вблизи дорог и жилых домов. Поэтому безопасный выгул возможен только на большой огороженной территории, желательно со специальной электрической изгородью.

Юристы смотрят на ситуацию без романтики. Эксперт Сергей Самсонов напоминает: владелец несет полную ответственность за животное, даже если оно покинуло двор самостоятельно. Закон прямо запрещает безнадзорный выпас в неположенных местах — на дорогах, газонах и тем более на детских площадках. Нарушение грозит административным штрафом, а если бесконтрольная прогулка причинит вред имуществу или здоровью людей, владелец обязан будет возместить убытки в полном объеме.

К счастью, на этот раз все обошлось. Насытившись и отдохнув, табун самостоятельно покинул территорию детской площадки и вернулся в привычные пенаты. Ни люди, ни животные не пострадали. Зато жители Дютькова получили мощный заряд позитива, а фотографии лошадей на фоне детских горок еще долго будут собирать лайки в местных пабликах.