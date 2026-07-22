«Общается редко, но мы люди»: экс-жена SHAMAN рассказала о его отношении к дочери

Марина Рощупкина, первая жена певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, случайно встретила бывшего супруга за кулисами Государственного Кремлевского дворца. Они расстались 10 лет назад, но судьба свела их на концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности, сообщает StarHit.

Марина приехала на мероприятие, чтобы представить свою новую песню «Семья — это сила», а SHAMAN выступал на той же сцене.

Рощупкина рассказала, что встреча с экс-возлюбленным была короткой, но теплой. Они обменялись приветствиями, пожелали друг другу творческих успехов и разошлись.

Как отметила 40-летняя Марина в интервью StarHit, их общая дочь, которой сейчас 12 лет, перешла в шестой класс обычной общеобразовательной школы. Девочка увлекается музыкой — занимается по классу фортепиано, а также ходит на спортивные бальные танцы. 34-летний отец, по словам Марины, редко видится с дочерью.

«Общение папы с Варварой происходит редко в связи с его концертной занятостью. А так, он нас поддерживает во всем, у нас нормальные человеческие отношения», — отметила она.

При этом, отметила Марина, никаких обид и напряженности в отношениях с бывшим супругом нет. Напротив, они сохранили человеческие отношения.

Ранее певец SHAMAN продолжил выступление в Сочи, несмотря на угрозу БПЛА.