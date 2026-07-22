Некоторые фрукты и ягоды могут поддерживать память, улучшать кровоснабжение мозга и способствовать сохранению когнитивных функций с возрастом, пишет Eating Well. Диетологи Клэр Рифкин и Серена Пратт подчеркивают: ни один продукт не способен гарантированно защитить от снижения когнитивных функций, но регулярное употребление фруктов может стать полезной частью сбалансированного рациона.

На первом месте — черника. Она богата антоцианами, которые могут улучшать кровоток и связь между клетками мозга. Специалист Пратт советует есть от половины до целого стакана свежих или замороженных ягод несколько раз в неделю.

Цитрусовые содержат флаваноны, включая гесперидин и нарингенин. Эти соединения связаны с поддержкой сосудов, а значит — с доставкой кислорода и питательных веществ к мозгу.

Темный виноград, особенно сорта вроде «Конкорд», богат антоцианами и проантоцианидинами. В исследованиях его употребление связывали с улучшением памяти у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.

Клубника богата пеларгонидином — растительным пигментом, который изучают из-за возможной связи с более низким риском когнитивного снижения. Гранат, в свою очередь, содержит полифенолы, которые кишечные бактерии могут превращать в вещества, потенциально важные для памяти.

Эксперты напоминают: для здоровья мозга важны не только фрукты, но и полноценный сон, регулярная физическая активность, общение и сбалансированный рацион с овощами, бобовыми, орехами, рыбой и цельнозерновыми продуктами.