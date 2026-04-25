Якубович о смерти Пиманова: «Впервые почувствовал, что незаменимые люди есть»

Уход из жизни бессменного ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова стал громом среди ясного неба для всей медиаиндустрии. Заслуженный артист РФ, режиссер и продюсер скончался на 65-м году жизни от внезапного инфаркта. Те, кто работал с ним плечом к плечу десятилетиями, вспоминают его как человека «металлического характера» и невероятной доброты, пишет КП.

«Впервые я почувствовал, что незаменимые люди есть. Кусок жизни выдранный из каждого из нас… Мы дружили лет сорок наверное. В моей жизни немного людей которым я не то чтобы завидовал, но я никак не мог к ним приравняться», — отметил Якубович.

Последний эфир: «Увидимся как обычно на Первом»

Всего за сутки до трагедии, в среду 22 апреля 2026 года, Алексей Викторович был на рабочем месте в Останкино. В спецвыпуске программы «Пусть говорят» показали кадры его последней записи для «Человека и закона».

Детали последнего рабочего дня:

Настрой: Пиманов был собран, энергичен и, как обычно, ироничен. Он анонсировал расследования об офшорах и онлайн-казино.

Прощальная фраза: Завершая запись, он произнес ставшие теперь роковыми слова: «Увидимся как обычно на Первом канале в этой же студии…»

Самочувствие: По словам коллег, ничто не предвещало беды. Пиманов никогда не жаловался на здоровье, активно занимался спортом и всегда был в центре рабочего процесса.

«Мои будут есть мясо»: Леонид Якубович о характере друга

Народный артист РФ Леонид Якубович, друживший с Пимановым около сорока лет, признался, что эта смерть «вырвала кусок жизни» из каждого, кто его знал.

Телеведущий рассказал историю из армейской юности Пиманова, которая лучше всего описывает его характер. Будучи молодым сержантом, Алексей пошел против начальства, требуя, чтобы его отделение кормили мясом, а не «мослами». Несмотря на риск быть «стертым в пыль», он добился своего. Этот «металлический стержень» Пиманов пронес через всю жизнь, успешно совмещая руководство огромным медиахолдингом «Звезда», съемки кино и еженедельные эфиры.

Человек дела: помощь Екатерине Стриженовой и борьба с «черными риелторами»

Екатерина Стриженова вспомнила Алексея Викторовича как глубоко порядочного и тактичного человека, который никогда не повышал голос, но всегда доводил начатое до конца.

История спасения: Однажды Стриженова обратилась к нему с просьбой помочь женщине, потерявшей сына при теракте в метро и ставшей жертвой мошенников при покупке жилья. Пиманов не просто «взялся за тему», а лично распутал клубок махинаций «черных риелторов», в результате чего преступники оказались за решеткой. Он знал судьбу каждого героя своих программ и никогда не был просто «говорящей головой».