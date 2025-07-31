Якубович собрался работать в «Поле чудес», пока программа не надоест зрителям

В интервью порталу «Аргументы и Факты» Леонид Якубович, ведущий популярной телепередачи «Поле чудес», рассказал, что продолжит работать в этом проекте до тех пор, пока программа будет интересна зрителям и приносить успех телеканалу.

По словам журналиста, он спокойно воспринимает возможность закрытия передачи в будущем.

«Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но все, естественно, начинается, и всё имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень», — рассказал Якубович.

Однако он отметил, что никогда не говорил о своём намерении покинуть проект. Подобные высказывания, по его мнению, являются ложью, которая поражает его своей абсурдностью.

С 1991 года Леонид Якубович стал бессменным ведущим телеигры «Поле чудес». Он заменил на этом посту создателя шоу, Владислава Листьева, который переключился на работу над ток-шоу «Тема».