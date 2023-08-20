Ямальцы привезли на молодежный фестиваль красоты и звуки Заполярья

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , на фестивале Таврида.АРТ открыли мультимедийный павильон Ямал. Он позволяет познакомиться с захватывающими пейзажами Заполярья и стихами Леонида Лапцуя.

На фестивале Tаврида.АРТ был открыт мультимедийный павильон Ямал. Он является настоящим сокровищем для любителей природы и искусства. Павильон представляет захватывающие пейзажи Заполярья.

Кроме того, там демонстрируют стихи поэта Леонида Лапцуя. Это уникальное сочетание виртуально погружает в атмосферу Ямала, позволяя каждому посетителю почувствовать его своеобразие и магию.

Необычная особенность павильона также заключается в его мультимедийных возможностях. Посетители могут наслаждаться не только визуальным великолепием, но и ощущать атмосферу с помощью звуковых эффектов в северной стилистике.