Ямальцы внесут вклад в сохранение традиций коренных народов

Сообщается, что оно окажется полезным не только для тех, кто интересуется культурой КМНСС и ДВ. Также указанный документ станет вспомогательным в процессе преподавания культурного кода каждого народа в дошкольных и учебных заведениях.

Создание такого методического пособия обусловлено необходимостью проведения работы над искаженным восприятием культуры коренных народов. Например, оно создается из-за неверно подобранных костюмов, причесок, смешения разных наций в сценическом выступлении народных номеров.

Все это мгновенно замечают хореографы, искусствоведы, педагоги, а также ценители традиций коренных народов и другие эксперты. Таким образом, они планируют разработать методическое пособие для того, «чтобы подобные тенденции не губили традиции», о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».