Яна Поплавская возмутилась тем, что «Би-2» продолжают зарабатывать в РФ

Сейчас же она, как пишет издание «Утро.ру», получила вторую волну популярности. Только внимание к личности звезды приковано не из-за ее творческой деятельности, а из-за твердой патриотической позиции.

Яна Поплавская поддержала президента РФ, а также отправила сына в зону СВО в качестве военного врача. Недавно актриса выступила против музыкальной группы «Би-2». Она, как и многие общественники, возмутилась тем, что солист финансирует ВСУ, но группа продолжает зарабатывать в России.

Звезда отметила, что на отечественных сервисах до сих пор доступны музыка и видео с участием членов «Би-2». А нескольким ранее Поплавская упрекнула артистов, пытающихся вернуться на российское телевидение.