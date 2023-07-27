ЯНАО перевыполнил план по расселению жителей аварийных домов

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в рамках федерального проекта по расселению аварийного жилья регион справился с поставленными целями настолько успешно, что перевыполнил план на целых 246%.

За 4.5 года Ямал расселил порядка 531 000 кв. метров авариек. И что самое важное, более чем 34 тысячи жителей переехали из непригодных зданий в новые и комфортные дома.

В ЯНАО понимают, что решение проблемы аварийного жилья – это задача долгосрочная. Поэтому регион не останавливается на достигнутом и продолжает активно работать над расселением аж до 2025 года.

Еще одна важная новость заключается в том, что жители аварийных домов на Ямале имеют возможность инвестировать в строительство своей новой квартиры. А чтобы облегчить процесс переезда жителей в регионы с более щадящим климатом, были введены меры поддержки.