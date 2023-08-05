ЯНАО вновь возглавил российский зарплатный рейтинг

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , Росстат опубликовал зарплатный рейтинг российских регионов за май текущего года.

В нем первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ со среднестатистической зарплатой 179 683 рублей. На второй строчке расположился Чукотский автономный округ с заработной платой в размере 165 540 рублей. Третье же место заняла Магаданская область со 134 447 рублями.

Особенно интересно отметить, что средняя ЗП по всей России составила 72 851 рубль. Вышеперечисленные цифры позволяют проанализировать экономическую ситуацию и уровень жизни в разных частях нашей необъятной страны.

Также важно уточнить, что зарплатные ожидания северян выросли на девять тысяч рублей за год.