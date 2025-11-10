Япония решила поднять визовый сбор для туристов

Решение вступит в силу с начала 2026 финансового года, который начинается 1 апреля. Точная сумма повышения пока не раскрывается, однако это станет первым изменением визовых сборов за всю современную историю страны.

На данный момент туристическая виза для одноразового въезда стоит 3 000 иен (≈¥1,900), а многоразовая — 6 000 иен (≈¥3,900). Власти отметили, что даже после пересмотра японская пошлина останется ниже, чем в США (≈¥18,500), Великобритании (≈¥16,700) или странах ЕС (≈¥10,400).

Средства, полученные от повышения, направят на восстановление туристической инфраструктуры и компенсацию ущерба экосистеме, которая страдает от резкого увеличения числа иностранных гостей.

В 2024 году Японию посетили более 36 млн туристов, что стало рекордом за последние годы. Только за первые девять месяцев 2025 года страну посетили 31,5 млн человек. Отмечается также рост числа туристов из России — в сентябре показатель увеличился на 108,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 29 700 человек.

