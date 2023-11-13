Японское правительство потрясли очередной скандал и отставка замминистра

Кэндзи Канда был вынужден написать заявление об оставлении должности после того, как его обвинили в регулярной неуплате налогов.

Заместитель министра сделал соответствующее заявление, которое прессе и обществу передал его непосредственный начальник, министр Сюнъити Судзуки. Канда признал, что все данные о том, что принадлежащая ему компания как минимум четырежды надолго задерживала выплату налогов, соответствуют действительности. Из-за этого имущество данной организации даже попадало под арест. При этом сам чиновник не раз в своих публичных выступлениях подчеркивал важность уплаты налогов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Это уже третий скандал, который сотряс японское правительство за последние три месяца. Ранее члены правительства были вынуждены покинуть свои посты из-за нарушения избирательного закона, а также из-за внебрачных связей.