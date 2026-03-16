Японцев сменили люксом: куда денется бывший завод Toyota в Шушарах

Петербургский завод, ранее принадлежавший японской компании Toyota, обрел новую жизнь и конкретные сроки запуска. Информацию о перезагрузке предприятия опубликовало издание Quto со ссылкой на городской комитет по промышленной политике. Первые серийные экземпляры сойдут с конвейера уже в середине 2026 года, хотя на начальном этапе объемы будут скромными — около тысячи автомобилей в год.

Вопрос о том, какая именно модель займет место на легендарной площадке, ранее прояснили в Министерство промышленности и торговли РФ. Производственные мощности в Шушарах будут переориентированы на выпуск премиальных автомобилей отечественного бренда Aurus.

Официальная премьера новинки, которой суждено стать первенцем обновленного завода, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года. Именно там широкая публика впервые увидит автомобиль, который начнет сходить с конвейера бывшего японского гиганта.