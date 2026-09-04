Японцы против китайцев: какой мотоцикл внезапно стал главным выбором байкеров Подмосковья
REGIONS: байкеры Подмосковья выбирают между японскими и китайскими мотоциклами
История современного мотоцикла началась 29 августа 1885 года, когда немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал Daimler Petroleum Reitwagen. Спустя 140 лет рынок мототехники заметно изменился. Аналитики Авито Авто изучили продажи новых и подержанных мотоциклов в Москве и Московской области в сезоне 2026 года и определили наиболее востребованные модели, пишет REGIONS.
На вторичном рынке по-прежнему лидируют японские бренды Honda, Yamaha и Kawasaki. Самой популярной моделью стала Honda CBR 600RR со средней стоимостью ₽590 тыс. Второе место заняла Yamaha YZF-R6 — ₽553 тыс., третье — Suzuki GSX-R 600 со средним ценником ₽491 тыс. В четверку также вошла Ducati 1199 Panigale, которую в среднем продавали за ₽426 тыс.
На рынке новых мотоциклов картина отличается. Здесь среди наиболее востребованных марок представлены китайские и российские производители Regulmoto, Voge, Benda и Minsk.
Лидером среди новых моделей стала Regulmoto GTO 300 NB со средней ценой ₽275 тыс. На втором месте расположилась Voge 625CU — ₽567 тыс., третью позицию заняла Voge RR660S со средним чеком ₽730 тыс. Далее следуют Benda Funrider 125 стоимостью около ₽213 тыс. и Minsk D4 125 со средней ценой ₽130 тыс.
В 2026 году предложение на рынке мототехники также заметно увеличилось. Количество объявлений о продаже подержанных мотоциклов выросло на 7%, а новых — на 46%.
По оценке экспертов, расширение ассортимента новых моделей дает покупателям больше возможностей при выборе техники с учетом бюджета и опыта — от первого городского мотоцикла до специализированного байка.