Ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Ивантеевке

В Городском округе Пушкинский проходит тематическая ярмарка «Товары регионов России». Она продлится до конца текущей недели и соберет производителей из разных уголков нашей страны.

На ярмарке в основном будет представлена сельскохозяйственная продукция: молодой картофель, грунтовые помидоры, огурцы и капуста. Поспевшие кабачки и баклажаны. Из южных регионов уже прибыли свежие клубника, черешня, персики.

Местные производители привезут молоко, йогурты, сыры, рыбу и мясо, ремесленный хлеб и квас. Среди продавцов — немало фермеров из Подмосковья. Помимо повседневных товаров там можно будет купить сухофрукты, посуду, сувениры.

Покупателей из Городского округа Пушкинский и соседних территорий ждут в Ивантеевке, на улице Толмачева, вблизи дома № 13. Часы работы ярмарки — с 10:00 до 19:00.