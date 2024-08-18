Ярмарка в честь Медового и Яблочного спаса проходит в подмосковной Коломне

Музей с открытым пастильным производством в Коломне на улице Полянской проводит для коломенцев и туристов праздничную ярмарку в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что Медовый и Яблочный Спасы — одни из любимых праздников в России. Это время начала сбора урожая. Время, когда люди собирают фрукты и овощи, а затем отмечают это событие вместе с семьей и друзьями. В эти дни принято угощать друг друга медом и яблоками, которые символизируют здоровье и благополучие.

«Какая же прекрасная здесь атмосфера! Коломна каждый раз удивляет своими задумками. Впервые попали на ярмарку в честь Медового и Яблочного спаса. Все так вкусно, невозможно удержаться», — делится впечатлениями москвичка Ирина Васильева.

Медово-яблочные выходные на фабрике пастилы — это возможность продегустировать новый урожай от местных фермеров и попробовать яблочное мороженое, медовую пастилу, яблоки в карамели и фирменную шарлотку. А еще прогуляться с бесплатной экскурсией по музейному саду.