Ясновидящая Миронова заявила о стабилизации стоимости яиц в весенний сезон
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По словам ясновидящей Дарьи Мироновой, наступающий год благоволит влюбленности, страсти, созданию семьи и рождению детей, однако с финансовой частью жизни будет сложнее, чем обычно. Об этом сообщает Life.ru.
Она уточнила, что это прежде всего скажется на изменении ценовой политики.
По мнению экстрасенса, в смысле главного вопроса по стоимости продуктов – цен на яйца – стоит успокоиться, поскольку к весне они подешевеют.