Языковой барьер и суета: почему британец больше не поедет в отель, где отдыхают русские

В одном из ресторанов турецкой Аланьи разгорелся необычный диалог между российской путешественницей и подвыпившим британцем. Мужчина, отдыхавший с женой, решил поделиться с соотечественницей из России своим негативным опытом отпуска, проведенного в отеле, где отдыхало много граждан РФ.

По словам британца, прошлым летом они с супругой выбрали пятизвездочный отель, который, как оказалось, пользуется огромной популярностью у россиян, но почти не знаком иностранцам. Весь отдых он назвал полным провалом. Главной проблемой стал языковой барьер: персонал отеля, за исключением редких сотрудников, говорил только на турецком и русском, что делало общение для британской пары практически невозможным. Кроме того, его неприятно удивила суета в обеденном зале, вызванная большим количеством гостей.

Россиянка отметила, что ее собеседник рассказывал обо всем с улыбкой и в шутливой манере, явно не желая никого обидеть. Тем не менее, она постаралась вежливо завершить разговор, чувствуя себя немного неловко.