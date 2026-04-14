Клещи не болеют? Ветеринар пояснил, почему клещи на кошке опасны не ей, а хозяину

Многие владельцы кошек искренне уверены: клещи для них не страшны. Мол, собаки переносят пироплазмоз и десяток других тяжелых болезней, а кошки практически не болеют от укусов. Логика вроде бы железная — зачем обрабатывать то, чему ничего не угрожает? Но ветеринар высшей категории Михаил Шеляков предупреждает: этот вывод не просто ошибочный, а опасный — и для самого питомца, и для его хозяина. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, сам по себе укус клеща — уже дискомфорт. Но главное даже не в этом. Клещ может часами и даже сутками ползать по густой шерсти в поисках удобного места для прикрепления. И все это время он остается на животном. Теперь представьте типичную дачную историю: кошка гуляет по участку, подхватывает нескольких членистоногих, а вечером приходит спать в вашу кровать. И клещи преспокойно переползают с питомца на человека. Вот вам и первый, сугубо прагматичный аргумент в пользу обработки — защита не столько кошки, сколько вас самих.

Ветеринарный врач подчеркнул, что даже если ваша кошка никогда в жизни не выходила за дверь квартиры, риск подцепить клеща сохраняется. Вы сами приносите их на одежде, с уличной обувью, сумками или даже с букетом полевых цветов. Кошка, которая просто лежит на коврике в прихожей, оказывается в зоне поражения.

По его мнению, обработка от клещей нужна и кошкам, и собакам, причем практически круглый год. Не потому, что кошки так же тяжело болеют, — действительно, чаще всего они переносят укусы легче. А потому что клещ на кошке — это клещ в вашем доме, в вашей постели, на вашем ребенке. Защита питомца в данном случае — это звено в цепочке вашей собственной безопасности. И пренебрегать им, полагаясь на «авось кошка не болеет», как минимум недальновидно.

Ранее ветеринар Ильина рассказала о неочевидной угрозе для питомцев на даче.