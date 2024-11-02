Юбилейный концерт ДШИ № 1 Балашихи состоялся в Московской консерватории

Более 200 учащихся, преподавателей и приглашенных гостей выступили на концерте, приуроченном к 70-летию старейшей в Балашихе школы искусств ДШИ №1 имени Георгия Свиридова. Юбилейный концерт состоялся в Московской консерватории.

Концерт собрал полный зал. Почетными гостями стали глава Балашихи Сергей Юров, курсанты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сотрудники авиакорпорации «Рубин» и предприятия «Балашихинские коммунальные систем», семьи участников специальной военной операции. Им представили программу, которая включала выступления младшего и старшего хоров школы, малого симфонического оркестра, мелодии фортепиано и народных инструментов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Кроме того, в Балашихинской картинной галерее открылась выставка, посвященная ДШИ № 1. Экспозиция включает работы детей, преподавателей и выпускников школы, а также приглашенных художников. А 14 ноября учащиеся школы выступят на концерте вместе с областным филармоническим оркестром.