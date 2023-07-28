Юлия Ковальчук назвала «адом» беременность в 40 лет

Как сообщает «Газета.ру» , певица призналась своей аудитории, что ей было трудно даже пошевелиться.

В своих социальных сетях Ковальчук рассказала о том, что на седьмом месяце беременности она столкнулась с такой сильной болью, что не могла и шевельнутся. Все дело в воспалении седалищного нерва. К слову, ее предупреждали, что подобное и вовсе может продлиться вплоть до родов.

Однако певицу это не устроило, поэтому ежедневно она начала выполнять комплекс упражнений, в который входила зарядка и растяжка. Уже через 2 недели Юлии Ковальчук стало намного лучше. Кроме этого, звезда призналась, что за беременность сильно поправилась – на целых 14 килограмм, что так же мешало выполнять самые базовые вещи.