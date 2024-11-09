Юмористку Степаненко заподозрили в махинациях с завещанием умершей подруги

Российскую юмористку и бывшую супругу Евгения Петросяна Елену Степаненко правоохранители подозревают в мошенничестве с завещанием дизайнера Натальи Маголы, близкой подруги артистки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Хамовнического суда Москвы.

Сообщается, что в судебную инстанцию ранее поступил иск о признании завещания недействительным. Сейчас по нему назначено проведение экспертизы. Согласно документу, Степаненко наследует Маголе квартиры в Сочи и различный антиквариат. Иск подали родственники покойной. Ответчиками, помимо юмористки, выступают еще несколько человек.

«Суд определил: назначить по гражданскому делу по иску к Цвийич Ивану, Курташу Анатолию Степановичу, Степаненко Елене Григорьевне о признании завещания недействительным заочную (посмертную) комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — приводится в материалах суда.

Отмечается, что экспертиза поможет определить, отдавала ли Магола себе отчет в том, кому и что она завещает. Как говорится в документах, расходы на судебную экспертизу взяли на себя истцы.