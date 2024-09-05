Юная дзюдоистка из Г.о. Пушкинский взяла «серебро» на областном Первенстве

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Пушкинская спортсменка Дарья Вольскова уверенно показала себя на Первенстве Московской области по дзюдо и попала в тройку лидеров турнира.

Соревнования состоялись 31 августа в Куровском. Среди участников — спортсмены до 21 года. Юные и умелые поборолись за победу и продемонстрировали свои навыки. Побывала на мероприятии и воспитанница пушкинского спортивного клуба «Единство» Дарья Вольскова.

Юная спортсменка достойно представила округ, доказала свое мастерство и завоевала второе место. Она стала серебряным призером турнира, чем открыла себе дорогу на Первенство Центрального Федерального округа.

Талантливой дзюдоистке и ее наставникам адресовали поздравления и пожелали дальнейших успехов.