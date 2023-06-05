Юнармейцы из Каширы достойно выступили на военно-спортивной игре «Победа»

Команда юнармейцев из Каширы завоевала серебро на военно-спортивных соревнованиях «Победа». Прошли состязания в городском округе Домодедово.

Спор за награды вели 20 команд, которые успешно преодолели пять отборочных стартов.

Каширская кадетская команда «Казаки России» каждый год собирает на игру сильные, хорошо подготовленные составы и почти всегда входит в призовую тройку. Вот и на этот раз представители городского округа Кашира выступили на привычном, достойном уровне, разделив второе место с «Патриотами Подолья» из Подольска. Впереди оказался только домодедовский коллектив «Разведчики».

Юноши и девушки соперничали в разборке и сборке автомата Калашникова, вели стрельбу из лазерного оружия, соревновались в эстафете, провели тактический марш-бросок с ориентированием на местности, а также продемонстрировали знание истории Великой Отечественной войны и СВО.

Самые быстрые, ловкие и сообразительные юнармейцы войдут с состав сборной Московской области для участия во всероссийском финале «Победы».

Завершающий аккорд патриотической игры скоро прозвучит в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» и на полигоне «Алабино».