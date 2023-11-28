Юнармейцы из Подольска побывали на космодроме Плесецк

Юнармейцы из Подольска побывали с экскурсией на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Подростки узнали о том, как проходит подготовка к запуску ракеты и возложили цветы к мемориальному комплексу.

Подмосковным юнармейцам рассказали о строении ракеты-носителя «Ангара», известных инженерах, внесших весомый вклад в развитие космодрома, также дети ознакомились с биографией знаменитых космонавтов.

Кроме того, в рамках поездки юноши и девушки из Подольска поучаствовали в викторине «Первые в космосе» и географическом диктанте, посетили концерт в Доме офицеров и провели встречу с местными юнармейцами.

Поездка длилась три дня. В нее отравились юнармейцы команд «Патриоты Подолья» и «Медиа-Ю» за победу на военно-патриотических играх «Юнармия, вперед».

Помимо этого, подростки из отряда «Патриоты Подолья» поучаствовали в открытии смены в военно-патриотическом центре «Авангард». Вместе с курсантами подмосковные юнармейцы прошли торжественным маршем, а также обучились строевой, огневой и тактической подготовке.