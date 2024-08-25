Юнармейцы из Подольска успешно выступили на Всероссийских военно-спортивных играх «Юный страж порядка»

Команда «Патриоты Подолья», представляющая отделение движения «Юнармия» городского округа Подольск, победила на Всероссийских юнармейских военно-спортивных играх «Юный страж порядка». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что сами состязания проходили в Центре военно-тактических игр парка «Патриот». А всего в соревнованиях приняли участие десять команд из Московской, Калужской областей, города Москвы и Республики Удмуртия.

На новой площадке участники смогли показать свои способности в шести конкурсах: меткая стрельба в лазертаге, запуск БПЛА, прохождение полосы препятствий, занятия альпинизмом в верёвочном парке, прохождение азимутального маршрута, знание погонов военной полиции ВС РФ.

Также известно, что второе место уехало в городской округ Чехов с командой «Лопасненский батальон», а третье место завоевала команда «Молодая гвардия» из городского округа Мытищи. Команда «Витязь-Быково», представляющая Быковскую школу Подольска, остановилась в шаге от призового места.