Юные активисты округа Пушкинский провели благотворительную акцию в поддержку бездомных животных
Фото: [Молодежный центр «Точка притяжения» Г.о Пушкинский]
Команда Молодежного центра «Точка притяжения» Пушкинского округа реализовала замечательную инициативу — благотворительную акцию, направленную на помощь бездомным животным.
Это яркий пример того, как неравнодушные молодые люди способны менять мир, не ограничиваясь словами, а действуя.
Ребята проявили исключительную инициативу, организовав акцию, которая вызвала широкий отклик среди жителей округа. Они взяли на себя все этапы подготовки: от разработки концепции и рекламы в социальных сетях до организации развлекательной программы и сбора средств.
Фото: [Молодежный центр «Точка притяжения» Г.о Пушкинский]
В день проведения акции, 15 июня, площадка превратилась в место, полное тепла и доброты. Гости могли принять участие в увлекательных мастер-классах, оставить добрые пожелания четвероногим обитателям приюта и научиться делать самодельные игрушки для собак. Атмосфера была наполнена позитивом и желанием помочь.
Благодаря совместным усилиям организаторов и щедрой поддержке участников удалось собрать значительный объем кормов и медикаментов, которые были переданы в местный приют для животных. Ребята также помогли благоустроить территорию.
Фото: [Молодежный центр «Точка притяжения» Г.о Пушкинский]
В настоящее время команда юных активистов работает над созданием документального фильма, который расскажет историю зарождения акции и ее реализации.
Этот проект демонстрирует, как молодое поколение может вносить значимый вклад в развитие общества. Их энтузиазм, энергия и искреннее желание помогать вдохновляют и доказывают, что вместе мы способны сделать мир лучше для всех, включая наших четвероногих друзей. Мы гордимся этими ребятами и благодарим всех, кто поддержал их начинание.