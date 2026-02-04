Юные артисты из Котельников привезли награды с фестиваля «Пока горит свеча»

Творческий коллектив из подмосковных Котельников успешно выступил на серьезном всероссийском уровне. Театральная студия «Лампа» вернулась с Всероссийского обучающего фестиваля-практикума «Пока горит свеча», привезя в свою копилку сразу несколько престижных наград.

Участие в масштабном творческом событии стало для студии испытанием и большим шагом вперед. На суд профессионального и альтернативного детского жюри были представлены два спектакля, и оба добились высоких результатов. Постановка «Похождения жука-носорога» была отмечена как лауреат II степени, а ее режиссер, руководитель «Лампы» Ольга Полевая, получила специальную награду за лучшую режиссерскую работу.

Еще один спектакль, «Новые приключения Калле Блумквиста», также завоевал звание лауреата II степени. Помимо этого, он получил признание альтернативного жюри, удостоившись звания «Лучший спектакль», а также награды за лучшую театральную программку.

Не остались без наград и юные актеры в индивидуальных номинациях. В конкурсе художественного слова дипломантами III степени стали Виктория Ковалева, Валерия Димитрова и Тимур Сагидуллин. Гагик Казарян поднялся на ступень выше, став лауреатом III степени.

Руководитель коллектива Ольга Полевая поделилась впечатлениями о фестивале, отметив его насыщенную и полезную программу.

«На этом фестивале мы побывали впервые, и нам очень понравилось! Ценные и объемные разборы спектаклей, мастер-классы для ребят, работа детского жюри, творческие мастерские, прогулки в −20 C в прекрасном зимнем лесу – все это и много другое запомнится нам надолго!» – рассказала она.

Для театральной студии «Лампа» фестиваль «Пока горит свеча» стал не просто конкурсом, а полноценной творческой лабораторией. Поездка подтвердила профессиональный рост коллектива и дала мощный импульс для новых творческих свершений. Привезенные награды стали закономерным итогом труда всей команды – от режиссера до каждого юного артиста.