Спор с незнакомцами — и прыжок в Иртыш: в Омске ищут тело 16‑летнего подростка

В социальных сетях появилось тревожное сообщение. В Омске неизвестные просили помощи в поисках тела 16-летнего подростка. В понедельник, 18 мая, информацию официально подтвердили сразу в двух ведомствах — в полиции и следственном комитете, сообщил gorod55.ru.

Как выяснилось, трагический инцидент произошел еще в субботу, 16 мая. Место действия — район улицы Нефтебаза в Кировском округе. По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с пирса в холодные воды Иртыша. На такой рискованный и смертельно опасный шаг он решился после того, как у него возник спор с незнакомыми ему молодыми людьми. В результате подросток утонул.

По информации издания, тело погибшего не достали. Поисковые мероприятия продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности тех, кто участвовал в споре. Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о случившемся или готов оказать содействие в поисках. Граждан просят незамедлительно сообщить известную информацию в полицию.

Ранее сообщалось, что мытищинская прокуратура проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка на водном объекте.