Снова копирует: почему Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон?

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова оказалась в центре скандала: ее в очередной раз обвинили в том, что она подражает своей родственнице Кейт Миддлтон, сообщает RadarOnline. Причиной обсуждения стал визит Меган в Швейцарию.

Критики и пользователи Сети обратили внимание, что эта поездка подозрительно напоминает визит Миддлтон в Италию. Меган приурочила свой приезд к мероприятиям, посвященным безопасности детей в интернете, а Кейт во время своего визита в Италию занималась инициативой в области образования детей. Совпадение показалось публике неслучайным.

Реакция пользователей была моментальной: в социальных сетях развернулась волна критики. Меган обвинили в неловкости и даже невменяемости. Многие считают, что герцогиня Сассекская целенаправленно пытается соревноваться с Кейт Миддлтон, копируя ее благотворительные проекты и манеру поведения. Пользователи пишут, что это уже не первый случай, когда Меган пытается перетянуть одеяло на себя.

Отметим, что ранее Меган Маркл уже попадала в подобную историю. Тогда она пыталась затмить визит короля Карла III и королевы Камиллы в США. Ее действия тогда тоже расценили как желание оказаться в центре внимания именно в тот момент, когда британская королевская семья была на виду.

