В Подмосковье направили в суд дело о хищении у пенсионера более 4,8 млн рублей

Химкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионера более 4,8 млн рублей, обвинительное заключение утвердили в отношении двух жителей Кемеровской области — их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2025 года участники преступной группы под видом сотрудников правоохранительных органов и банковского надзора позвонили пожилому мужчине и сообщили о том, что он предоставил свои паспортные данные и образец голоса мошенникам. После этого мошенники убедили его в необходимости снять все сбережения для внесения на «безопасный счет», чтобы якобы избежать привлечения к уголовной ответственности и сохранности сбережений.

Подсудимый выполнял роль курьеров. Он лично получили у пенсионера свыше 4,8 млн рублей. Дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

