В Павлово-Посадском построят газовую заправку для автомобилей

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа построят газовую заправку для автомобилей на сжатом природном газе, которая будет очищать и сжимать природный газ - более чистое топливо для машин. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В реализацию проекта вложили около 30 млн рублей инвестиций, площадь объекта составит более 960 кв. м. Строительство приостанавливалось из-за корректировки проектной документации по выезду с АЗС на федеральную трассу, теперь работы на площадке возобновлены.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность станции достигла 40%. Строители монтируют наружные ограждающие конструкции.

Завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, застройщиком выступает компания «ЭкспертСтрой». Запустить реализацию проекта застройщику помогли специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

