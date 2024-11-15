Юные дзюдоисты и самбисты из Шатуры готовятся к соревнованиям

В городском округе Шатура единоборства становятся все более популярными и привлекают внимание молодежи, наряду с другими видами спорта.

В местной школе самбо и дзюдо юные спортсмены не только осваивают технику борьбы, но и впитывают философию, основанную на уважении, дисциплине и взаимопомощи. Под руководством трех опытных тренеров ребята развиваются как физически, так и морально.

Тренер Наталья Куличенко рассказывает, что школа работает в Шатуре уже более трех лет. Занятия посещают дети от четырех лет и старше. Хотя жестких рамок по возрасту или физической подготовке для ребят нет. Чтобы отдать сюда ребенка, необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

Фото: [ Коблов Даниил ]

По словам тренера, если дети приходят без опыта и навыков, то они постепенно раскрепощаются на тренировках, учатся и достигают поставленных целей. Наталья Куличенко также подчеркнула, что акцент делается на приемах дзюдо, поскольку этот вид борьбы считается менее травмоопасным для юных спортсменов.

В настоящее время в школе самбо и дзюдо занимается около 70 человек. По правилам, воспитанники начинают принимать участие в соревнованиях, которые регулярно проходят в Городском округе Шатура и соседних муниципалитетах, с девятилетнего возраста.

Там шатурские спортсмены показывают отличные результаты. К примеру, на недавнем выезде они завоевали призовые места. Следующие соревнования для юных борцов состоятся 30 ноября в Рошале, где пройдет турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженных тренеров России В. С. Долина и З. З. Абянова.