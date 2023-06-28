Юные художницы из Электростали вошли в число «Одаренных детей Подмосковья»

Сразу две юные художницы из Электростали стали лауреатами престижной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева, которая вручается в рамках программы «Одаренные дети Подмосковья».

Речь идет о воспитанницах детской художественной школы Н.Н. Лаврентьевой Анне Поповой и Василисе Ксенофонтовой. Девушки стали лучшими среди обучающихся по направлению «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Об этом в своих социальных сетях написала Глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Анна и Василиса получили грант, средства которого они смогут потратить, чтобы купить различные художественные материалы и технические средства для создания своих будущих шедевров.