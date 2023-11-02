Юные ямальцы готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Заявочная кампания начнется уже в следующем году. А потому школьники и студенты колледжей арктического региона начали активную подготовку.

Ребята примут участие в трехдневной программе, которая пройдет в окружной школе лидеров «Время действовать». Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»,

Благодаря этому они смогут в тестовом режиме опробовать на себе все этапы предстоящего масштабного конкурса. Известно, что участники программы разделятся на две возрастные группы. Каждая из них будет заниматься решением различных задач.

Так, например, младшие классы подробнее узнают об условиях подачи заявки и участия в «Большой перемене», причем, в игровой форме. А более старшие ребята начнут развивать креативность и научатся искать идеи. Также они смогут приобрести навыки самопрезентации, проектирования и решения проблемных ситуаций.