Юные луховицкие спортсмены провели показательные выступления в День самбо

В спортивном зале собрались воспитанники младшей группы секции, которая функционирует при физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского. Мероприятие приурочили ко Дню самбо, который отмечают 16 ноября.

Со словами приветствия к ребятам обратились депутаты городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова и Сергей Подболотов. Они пожелали целеустремленным спортсменам успехов, подарили им сладкие наборы и блокноты.

«Уже не первый год я слежу за развитием самбо в нашем округе. За плечами регулярные мастер-классы от старших воспитанников секции, показательные выступления и соревнования. В честь праздника мы навестили младшую группу. Ребята с азартом демонстрировали освоенные приемы. Надеюсь, что благодаря стараниям внимательных тренеров они вырастут чемпионами», — сказала Валентина Строкова.

Показательные выступления прошли в рамках работы над партийным проектом «Zа самбо». Юные спортсмены очень старались и показали высокие результаты, добиться которых без постоянных тренировок и высокого морального духа невозможно.