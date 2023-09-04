Юные музыканты в Воскресенске получили новые инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств №3 городского округа Воскресенск. Это в том числе духовые и струнные инструменты, а также баяны и аккордеоны. Кроме того, учреждение получило сразу 11 пианино, рояль, барабан и барабанную установку.

Также для нужд школы закупили мольберты и табуреты, столы скульптора, натюрмортные стойки, скульптурные станки и стеллажи для сушки и хранения рисунков, ноутбуки и интерактивные панели.

Отметим, что такая масштабная закупка музыкальных инструментов стала возможной благодаря: министерству культуры и туризма Московской области и национальному проекту «Культура», а также поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На днях школу искусств лично посетил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Руководитель муниципалитета поговорил с педагогами и учениками. А также лично послушал выступление юных музыкантов, которые продемонстрировали свои таланты и возможности новых инструментов.