Юные воскресенцы достойно представили округ на Всероссийской олимпиаде школьников

По итогам результатов Всероссийской олимпиады школьников сборная Подмосковья в общем зачете уже традиционно показала высокий результат.

Команда заняла почетное второе место по всей России. Каждый год у школьников получается бить собственные рекорды. Активный вклад в победу внесли и ребята из городского округа Воскресенск.

Подмосковные школьники, принимающие участие, гарантированно получат материальное поощрение в размере 500 тысяч рублей (победители), 300 тысяч рублей (призеры) и 100 тысяч рублей (участники).

По итогу федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников юные воскресенцы получили восемь дипломов призеров и один победителя. Показатели в нынешнем году одни из самых высоких за все время участие ребят в мероприятии.

«Здесь необходимо отметить Глеба Сытенкова, который стал призером дважды (история и искусство), и, конечно, победителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» Евгения Чуланова. Оба школьника представляют лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.», — отмечает администрация городского округа Воскресенск.

На сайте управления образования городского округа Воскресенск опубликованы результаты воскресенцев на Всероссийской олимпиаде школьников: https://voskresensk-uo.edumsko.ru/government/news/post/3469991.