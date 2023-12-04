Юные воспитанники СДК «Молодежный» посетили выставку-форум «Россия»

Так, почти четыре десятка активистов творческих кружков подольского СДК за выходные посетили павильоны нескольких регионов страны: Карелии, Алтая, Крыма, Байкала, Московской, Вологодской, Костромской и Рязанской областей. Директор подольского СДК Ирина Талпа подчеркнула, что поездка в столицу стала отличным подарком для детей, которые очень стараются на творческих занятиях.

Напомним, что выставка-форум «Россия» демонстрирует достижения ведомств, корпорация и общественных организаций страны. На протяжении всей выставки, которая продлится до апреля, жителей и гостей Москвы ждут культурные, образовательные и деловые мероприятия.