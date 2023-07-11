Юные жители поселка Новоивановское пойдут в новый детский сад уже в этом сентябре
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе уже превысила восемьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.
На сегодняшний день возведением объекта занимаются сто пятьдесят человек, а также задействовано пять единиц техники. Подрядчик продолжает фасадные, кровельные работы, а также устройство внутренних инженерных систем.
Ожидается, что данный детский сад площадью четыре тысячи квадратных метров сможет принять триста воспитанников. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе месяце.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов.