Юные жители поселка Новоивановское пойдут в новый детский сад уже в этом сентябре

Строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе уже превысила восемьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

На сегодняшний день возведением объекта занимаются сто пятьдесят человек, а также задействовано пять единиц техники. Подрядчик продолжает фасадные, кровельные работы, а также устройство внутренних инженерных систем.

Ожидается, что данный детский сад площадью четыре тысячи квадратных метров сможет принять триста воспитанников. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе месяце.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов.