Юные жители Талдомского городского округа получили первые паспорта в торжественной обстановке

Достигшие 14-летия жители Талдомского городского округа получили свои первые паспорта граждан РФ. Вместе с документами ребятам торжественно вручили также памятные награды от главы округа.

Юные жители г.о. Талдом в полной мере почувствовали значимость события - получение главного документа гражданина страны. Перед подростками открылись новые возможности и права, но также появилась и гражданская ответственность. В торжественной обстановке их тепло поздравили с получением паспортов.

Свои поздравления выразил глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с председателем Совета ветеранов Евгенией Страховой и депутатами фракции «Единая Россия», которые принимали участие в церемонии. Ребятам пожелали успехов и развития, а также стать достойными гражданами России.

Подросткам также передали поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и памятный подарок от главы округа Юрия Крупенина.

Отметим, что получить паспорт при достижении 14 лет может любой житель Мособласти. Достаточно сообщить об этом при оформлении заявления в МФЦ. Этой возможностью за прошлый год воспользовались свыше 130 жителей Талдома.