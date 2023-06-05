Юных баскетболистов городского округа Павловский Посад поздравил с победой глава Денис Семенов
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад]
Глава городского округа Павловский Посад, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов побывал на тренировке баскетбольной команды спортшколы.
В ней играют ребята, которые в недавнем Первенстве России одержали победу над серьезным соперником — командой ЦСКА.
«Сегодня побывал на тренировке настоящих чемпионов. Наши баскетболисты на Первенстве России заняли первое место и стали лучшими», — отметил глава Павловского Посада.
Семенов добавил, что за команду земляков болел весь город. Парни нацелились на победу и не уступили серьезному сопернику.
Глава округа поблагодарил тренера Ивана Чернышова за отличную подготовку молодых спортсменов и вручил команде сертификат на посещение парка развлечений. Семенов также пожелал юным спортсменам блестящих и запоминающихся побед.
«Гордимся вами!» — добавил глава.